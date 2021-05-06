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Публикации

Как оформить наследство?
Договор пожизненного содержания
Завещание – особенности составления и удостоверения
Как самостоятельно составить заявление о выдаче судебного приказа
Какой размер алиментов на ребенка в Украине
Обжалование действий государственных и частных исполнителей
Отмена судебного приказа о взыскании алиментов
Как подготовиться к судебному заседанию по алиментам
Наследование долгов
Пеня за неуплату алиментов
Как получить свидетельство о рождении ребенка, который родился на временно оккупированной территории Украины
Минимальный размер алиментов в Украине
Взыскание алиментов в гражданском браке
Процедура усыновления в Украине: пошаговое руководство
В каких случаях можно оспорить дарственную?
Ответственность за неуплату алиментов
Раздел квартиры при разводе
Особенности заключения договора пожизненного содержания
Алименты с безработного
Раздел автомобиля при разводе

Как оформить наследство?

Наследование в Украине происходит или по закону или по завещанию. При любом способе наследования наследники должны обязательно выполнить все необходимые действия по принятию наследства, иначе в последующем не смогут его переоформить. 

Договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания представляет собой особый вид договора, по которому одна сторона, именуемая отчуждателем, передает второй стороне имеющее ценность движимое или недвижимое имущество, а взамен получатель обязан содержать отчуждателя пожизненно, обеспечивать уход, согласно прописанным в документе требованиям.

Завещание – особенности составления и удостоверения

Завещание – документ, по которому указанные в нем лица получают имущественные права или обязанности скончавшегося. Для вступления документа в силу его необходимо составить и удостоверить в соответствии с законодательством Украины. В данной статье адвокаты АБ "Иванова" расскроют вам все основные аспекты составления и удостоверения завещания. 

Как самостоятельно составить заявление о выдаче судебного приказа

Судебный приказ – форма судебного решения. Приказное делопроизводство упрощенное, то есть применимое в случае, когда фактического спора между сторонами нет. Судебный приказ позволяет сократить срок выполнения и финансовые издержки делопроизводства, снизить нагрузку на суд за счет ненадобности заседаний.

Какой размер алиментов на ребенка в Украине

Алименты – денежная сумма, добровольно или по судебному решению выплачиваемая покинувшим семью родителем на содержание ребенка. Алиментные выплаты в Украине изменяются вслед за прожиточным минимумом и гарантируют обеспечение ребенка необходимым уровнем выплат для полноценной жизни и всестороннего развития.

Обжалование действий государственных и частных исполнителей

Обжалование обосновано, когда исполнительным органом совершено действие либо бездействие, приведшее к нарушению прав и интересов. Это может быть, например, нарушение законов Украины при исполнительном процессе, оплошности при открытии и закрытии дела, затягивание сроков, нарушение территориального охвата исполнения, некорректность действий по отношению к имуществу должника и многое другое.

Отмена судебного приказа о взыскании алиментов

Судебный приказ – специальная форма судебного решения. Рассмотрение дела упрощенное, оно осуществляется без заседания, истец и ответчик не получают уведомления и не вызываются в суд. В данной статье адвокатское бюро "Иванова" расскажет вам как можно отменить судебный приказ о взыскании алиментов.

Как подготовиться к судебному заседанию по алиментам

Бывают ситуации, когда без обращения в суд добиться алиментов на ребенка невозможно. Обращение в суд в Украине подразумевает не только составление искового заявления. Истцу необходимо тщательно продумать все моменты, собрать необходимый перечень документов, сделать нужное количество копий.

Наследование долгов

Умерший человек может оставить в наследство родным не только имущественные ценности, но и долги. С имуществом все понятно: необходимо принять его в определенный срок, чтобы оно стало вашей собственностью. А вот с наследованием долгов сложнее, причем в эту категорию входят не только не до конца погашенные кредиты, но и коммунальные задолженности, договорные обязательства, аренда.

Пеня за неуплату алиментов

Размер алиментной суммы определяется, исходя из дохода алиментщика, либо устанавливается фиксированная величина, если доход плательщика нестабильный. Какой бы ни была сумма, алиментщик обязан платить ее ежемесячно в полном объеме.

Как получить свидетельство о рождении ребенка, который родился на временно оккупированной территории Украины

На украинских территориях, подвергшихся оккупации, проживает больше 60000 несовершеннолетних, не имеющих гражданства. Ребенку, появившемуся после 2014-го в оккупированной зоне, можно оформить свидетельство о рождении, но придется повозиться. Первым делом родитель должен посетить любой удобный ЗАГС, находящийся в контролируемой зоне.

Минимальный размер алиментов в Украине

Согласно Семейного Кодекса, размер алиментов должен быть такого уровня, чтобы он мог обеспечивать полноценную и гармоничную жизнь несовершеннолетнего. Поэтому правительством было предусмотрено два вида минимальных алиментов - гарантированный и рекомендуемый размер алиментов на ребенка.

В данной статье адвокаты бюро расскажут вам о всех особенностях назначения минимальных алиментов. 

Взыскание алиментов в гражданском браке

Все дети, рождены ли они в законном браке или гражданском, должны в полной мере обеспечиваться родителями.

Процедура усыновления в Украине: пошаговое руководство

Усыновленный ребенок обретает статус сына или дочери. Процедура усыновления основывается на судебном решении, то есть именно суд в Украине имеет полномочия решать судьбу несовершеннолетнего, у которого нет родителей.

В каких случаях можно оспорить дарственную?

Дарственная - это сокращенное название для договоров дарения, по которому осуществляется безвозмездная передача объекта собственности одним лицом другому. Главной особенностью является бесплатная передача имущества. Именно этим данный договор отличается от других договоров, таких как пожизненного содержания, купли-продажи, мены или аренды.

Ответственность за неуплату алиментов

С 2018 года в Украине ответственность за отказ платить алименты стала жестче. На родителя, не желающего помогать ребенку, воздействуют не только экономическим, но и психологическим методом:

Раздел квартиры при разводе

Развод сопровождается множеством неприятных процессов, но самым сложным и болезненным для бывших супругов становится раздел квартиры. Муж и жена вправе сами решать, кто после расторжения брака получит квадратные метры. Но зачастую решить вопрос мирным путем невозможно, и тогда к разделу квартиры при разводе приходится подключать суд.

Особенности заключения договора пожизненного содержания

Из-за немощности и одиночества положение многих стариков затруднительное. Чтобы легче справляться с бытовыми проблемами, пожилые люди заключают договор о пожизненном содержании.

Алименты с безработного

Согласно Семейному кодексу Украины, родитель обязан обеспечивать ребенка, пока тот не достигнет совершеннолетия. При невозможности мирно договориться, мать, с которой проживает несовершеннолетний, обращается в суд с требованием о взыскании алиментов с отца. Однако добиться денежной помощи от безработного бывает непросто.

Раздел автомобиля при разводе

Для большинства семей в Украине один автомобиль – предел мечтаний. Но именно это единственное транспортное средство может стать большой проблемой при разделе имущества после развода. Если супруги не смогли договориться, кому будет принадлежать автомобиль, его раздел при разводе приходится совершать в судебном порядке.

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13 основных доходов из которых удерживаются алименты на содержание детей

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Взыскание алиментов с жителя ЛНР

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Роман и Татьяна Ивановы

Embedded thumbnail for Роман и Татьяна Ивановы

Роман Иванов

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Наталья 25 лет

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Руслан 32 года

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Сергей 35 лет

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Татьяна Иванова

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Адвокатское бюро Иванова это 15-ти летний семейный бизнес

Адвокатское бюро "Иванова" предоставляет широкий спектр юридических услуг для физических лиц на территории Украины, стран СНГ и Евросоюза, в частности предоставление адвокатских услуг в рамках решения любой сложности семейных и наследственных споров, в том числе, сопровождение бракоразводных процессов, раздела имущества супругов, взыскание алиментов, лишение и восстановление родительских прав, определении места жительства ребёнка, участия родителей в воспитании ребёнка, возврате в Украину, незаконно вывезенного ребёнка, сопровождение исполнительного производства по взысканию алиментов, вступление в наследство, оспаривание завещания, определение дополнительного срока для принятия наследства, отстранение от права наследования, ответственности наследников по долгам наследодателя, об изменении очередности получения права на наследование по закону, о признании права собственности на наследственное имущество, о признании права на обязательную долю в наследстве и уменьшения ее размера, о толковании завещания, о признании свидетельства о праве на наследство недействительным, о расторжении наследственных договоров.

Наши адвокаты

Семейные споры

Повторное получение свидетельства из РАГСа

Получение повторного свидетельства из РАГСа доступно для украинцев и иностранных граждан, имеющих…

Апостиль

Апостиль – особый штамп, который разрешено проставлять на официальных украинских документах нескольким…

Соглашения

Заключая брачный союз, молодожены даже не допускают мысли о возможном разводе, дележе имущества,…

Внесение исправлений (изменений) в записи актов гражданского состояния

Бывает, что при предъявлении документов, полученных в РАГС, обнаруживаются ошибочные или неточные данные…

Усыновление (удочерение) ребенка

Усыновление – процедура сложная, многоэтапная, в результате которой ребенок становится полноправным…

Алименты на супруга

В законодательстве Украины предусмотрены основания, по которым один супруг обязан финансово содержать…

Алименты на ребенка

Алименты – материальная поддержка ребёнка родителем, проживающим отдельно. Согласно украинского…

Споры, связанные с воспитанием детей

У обоих родителей равное право воспитывать ребенка, а развод и раздельное проживание никоим образом не…

Установление отцовства

Права и обязанности родителей в отношении их несовершеннолетних детей возникают только на основании…

Раздел имущества супругов

Самый главный вопрос для супругов, находящихся на стадии бракоразводного процесса, – раздел имущества.…

Недействительный брак

В каких случаях брак признается недействительным? Возможно ли стороне возместить через суд материальный…

Расторжение брака

Расторжение брака не только является одной из самых неприятных ситуаций, с которой только может столкнуться любая семейная пара, но и…

Заключение брака

Заключение брака - пожалуй одно из самых важных и запоминающихся событий в жизни каждого человека. Процесс подготовки к регистрации…

Международное возвращение похищенного ребенка

Международным похищением считается случай, когда у родителя насильно или тайно отнят ребенок до 16 лет,…

Наследственные споры

Восстановление срока для принятия наследства

Физическому лицу, претендующему на наследство, необходимо в течение 6 месяцев с даты кончины наследодателя составить в нотариальной…

Оспаривание завещания

Наследодатель вправе

Признание завещания недействительным

Законодательством Украины определен перечень факторов, обусловливающих недействительность завещания. Фиктивным считается документ,…

Отстранение от права наследования по закону

Законодательством Украины предусмотрены случаи, когда гражданина отстраняют от права наследования. Такого наследника называют…

Признание гражданина недостойным наследником

Лишить гражданина права на наследуемое имущество можно лишь в судебном порядке. Суд должен выявить факты умышленных недостойных действий…

Расторжение договоров пожизненного содержания

Согласно украинского Гражданского Кодекса, под договором пожизненного содержания подразумевают документ…

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Контакты

Украина

03067, Украина, г. Киев, ул. Гарматная, 33, офис 79
+38 (068) 603-33-33
+38 (067) 300-00-04

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Адвокатское бюро "Иванова" предоставляет широкую линейку адвокатских услуг для супружеских пар, наследников, наследодателей и других физических лиц на территории Украины и стран СНГ в сфере семейного и наследственного права.

В частности мы оказывает юридическую помощь в рамках следующих судебных дел.

По семейным спорам:

  • о расторжении брака
  • международное расторжение брака
  • раздел имущества супругов
  • все виды взыскания алиментов
  • лишение и восстановление родительских прав
  • определении места жительства ребёнка
  • участия родителей в воспитании ребёнка
  • возврате в Украину, незаконно вывезенного ребёнка
  • сопровождение исполнительного производства по взысканию алиментов
  • и всех других семейных споров

По наследственным спорам:

  • вступление в наследство
  • оспаривание завещания
  • определение дополнительного срока для принятия наследства
  • отстранение от права наследования
  • ответственности наследников по долгам наследодателя
  • об изменении очередности получения права на наследование по закону
  • о признании права собственности на наследственное имущество
  • о признании права на обязательную долю в наследстве и уменьшения ее размера
  • о толковании завещания
  • о признании свидетельства о праве на наследство недействительным
  • о расторжении наследственных договоров
  • и всех других наследственных споров.

Для достижения позитивных результатов для клиентов мы глубоко изучаем обстоятельства каждого дела, профессионально собираем доказательства и тщательно готовимся к судебному процессу, ведём дела в судах всех инстанций по международным стандартам, а также представляем интересы клиентов в государственных органах, нотариальных конторах, частных и международных организациях.