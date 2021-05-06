Согласно Семейного Кодекса, размер алиментов должен быть такого уровня, чтобы он мог обеспечивать полноценную и гармоничную жизнь несовершеннолетнего. Поэтому правительством было предусмотрено два вида минимальных алиментов - гарантированный и рекомендуемый размер алиментов на ребенка.

В данной статье адвокаты бюро расскажут вам о всех особенностях назначения минимальных алиментов.