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Как оформить наследство?
Наследование в Украине происходит или по закону или по завещанию. При любом способе наследования наследники должны обязательно выполнить все необходимые действия по принятию наследства, иначе в последующем не смогут его переоформить.
Договор пожизненного содержания
Договор пожизненного содержания представляет собой особый вид договора, по которому одна сторона, именуемая отчуждателем, передает второй стороне имеющее ценность движимое или недвижимое имущество, а взамен получатель обязан содержать отчуждателя пожизненно, обеспечивать уход, согласно прописанным в документе требованиям.
Завещание – особенности составления и удостоверения
Завещание – документ, по которому указанные в нем лица получают имущественные права или обязанности скончавшегося. Для вступления документа в силу его необходимо составить и удостоверить в соответствии с законодательством Украины. В данной статье адвокаты АБ "Иванова" расскроют вам все основные аспекты составления и удостоверения завещания.
Как самостоятельно составить заявление о выдаче судебного приказа
Судебный приказ – форма судебного решения. Приказное делопроизводство упрощенное, то есть применимое в случае, когда фактического спора между сторонами нет. Судебный приказ позволяет сократить срок выполнения и финансовые издержки делопроизводства, снизить нагрузку на суд за счет ненадобности заседаний.
Какой размер алиментов на ребенка в Украине
Алименты – денежная сумма, добровольно или по судебному решению выплачиваемая покинувшим семью родителем на содержание ребенка. Алиментные выплаты в Украине изменяются вслед за прожиточным минимумом и гарантируют обеспечение ребенка необходимым уровнем выплат для полноценной жизни и всестороннего развития.
Обжалование действий государственных и частных исполнителей
Обжалование обосновано, когда исполнительным органом совершено действие либо бездействие, приведшее к нарушению прав и интересов. Это может быть, например, нарушение законов Украины при исполнительном процессе, оплошности при открытии и закрытии дела, затягивание сроков, нарушение территориального охвата исполнения, некорректность действий по отношению к имуществу должника и многое другое.
Отмена судебного приказа о взыскании алиментов
Судебный приказ – специальная форма судебного решения. Рассмотрение дела упрощенное, оно осуществляется без заседания, истец и ответчик не получают уведомления и не вызываются в суд. В данной статье адвокатское бюро "Иванова" расскажет вам как можно отменить судебный приказ о взыскании алиментов.
Как подготовиться к судебному заседанию по алиментам
Бывают ситуации, когда без обращения в суд добиться алиментов на ребенка невозможно. Обращение в суд в Украине подразумевает не только составление искового заявления. Истцу необходимо тщательно продумать все моменты, собрать необходимый перечень документов, сделать нужное количество копий.
Наследование долгов
Умерший человек может оставить в наследство родным не только имущественные ценности, но и долги. С имуществом все понятно: необходимо принять его в определенный срок, чтобы оно стало вашей собственностью. А вот с наследованием долгов сложнее, причем в эту категорию входят не только не до конца погашенные кредиты, но и коммунальные задолженности, договорные обязательства, аренда.
Пеня за неуплату алиментов
Размер алиментной суммы определяется, исходя из дохода алиментщика, либо устанавливается фиксированная величина, если доход плательщика нестабильный. Какой бы ни была сумма, алиментщик обязан платить ее ежемесячно в полном объеме.
Как получить свидетельство о рождении ребенка, который родился на временно оккупированной территории Украины
На украинских территориях, подвергшихся оккупации, проживает больше 60000 несовершеннолетних, не имеющих гражданства. Ребенку, появившемуся после 2014-го в оккупированной зоне, можно оформить свидетельство о рождении, но придется повозиться. Первым делом родитель должен посетить любой удобный ЗАГС, находящийся в контролируемой зоне.
Минимальный размер алиментов в Украине
Согласно Семейного Кодекса, размер алиментов должен быть такого уровня, чтобы он мог обеспечивать полноценную и гармоничную жизнь несовершеннолетнего. Поэтому правительством было предусмотрено два вида минимальных алиментов - гарантированный и рекомендуемый размер алиментов на ребенка.
В данной статье адвокаты бюро расскажут вам о всех особенностях назначения минимальных алиментов.
Взыскание алиментов в гражданском браке
Все дети, рождены ли они в законном браке или гражданском, должны в полной мере обеспечиваться родителями.
Процедура усыновления в Украине: пошаговое руководство
Усыновленный ребенок обретает статус сына или дочери. Процедура усыновления основывается на судебном решении, то есть именно суд в Украине имеет полномочия решать судьбу несовершеннолетнего, у которого нет родителей.
В каких случаях можно оспорить дарственную?
Дарственная - это сокращенное название для договоров дарения, по которому осуществляется безвозмездная передача объекта собственности одним лицом другому. Главной особенностью является бесплатная передача имущества. Именно этим данный договор отличается от других договоров, таких как пожизненного содержания, купли-продажи, мены или аренды.
Ответственность за неуплату алиментов
С 2018 года в Украине ответственность за отказ платить алименты стала жестче. На родителя, не желающего помогать ребенку, воздействуют не только экономическим, но и психологическим методом:
Раздел квартиры при разводе
Развод сопровождается множеством неприятных процессов, но самым сложным и болезненным для бывших супругов становится раздел квартиры. Муж и жена вправе сами решать, кто после расторжения брака получит квадратные метры. Но зачастую решить вопрос мирным путем невозможно, и тогда к разделу квартиры при разводе приходится подключать суд.
Особенности заключения договора пожизненного содержания
Из-за немощности и одиночества положение многих стариков затруднительное. Чтобы легче справляться с бытовыми проблемами, пожилые люди заключают договор о пожизненном содержании.
Алименты с безработного
Согласно Семейному кодексу Украины, родитель обязан обеспечивать ребенка, пока тот не достигнет совершеннолетия. При невозможности мирно договориться, мать, с которой проживает несовершеннолетний, обращается в суд с требованием о взыскании алиментов с отца. Однако добиться денежной помощи от безработного бывает непросто.
Раздел автомобиля при разводе
Для большинства семей в Украине один автомобиль – предел мечтаний. Но именно это единственное транспортное средство может стать большой проблемой при разделе имущества после развода. Если супруги не смогли договориться, кому будет принадлежать автомобиль, его раздел при разводе приходится совершать в судебном порядке.
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Адвокатское бюро Иванова это 15-ти летний семейный бизнес
Адвокатское бюро "Иванова" предоставляет широкий спектр юридических услуг для физических лиц на территории Украины, стран СНГ и Евросоюза, в частности предоставление адвокатских услуг в рамках решения любой сложности семейных и наследственных споров, в том числе, сопровождение бракоразводных процессов, раздела имущества супругов, взыскание алиментов, лишение и восстановление родительских прав, определении места жительства ребёнка, участия родителей в воспитании ребёнка, возврате в Украину, незаконно вывезенного ребёнка, сопровождение исполнительного производства по взысканию алиментов, вступление в наследство, оспаривание завещания, определение дополнительного срока для принятия наследства, отстранение от права наследования, ответственности наследников по долгам наследодателя, об изменении очередности получения права на наследование по закону, о признании права собственности на наследственное имущество, о признании права на обязательную долю в наследстве и уменьшения ее размера, о толковании завещания, о признании свидетельства о праве на наследство недействительным, о расторжении наследственных договоров.
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Адвокатское бюро "Иванова" предоставляет широкую линейку адвокатских услуг для супружеских пар, наследников, наследодателей и других физических лиц на территории Украины и стран СНГ в сфере семейного и наследственного права.
В частности мы оказывает юридическую помощь в рамках следующих судебных дел.
По семейным спорам:
- о расторжении брака
- международное расторжение брака
- раздел имущества супругов
- все виды взыскания алиментов
- лишение и восстановление родительских прав
- определении места жительства ребёнка
- участия родителей в воспитании ребёнка
- возврате в Украину, незаконно вывезенного ребёнка
- сопровождение исполнительного производства по взысканию алиментов
- и всех других семейных споров
По наследственным спорам:
- вступление в наследство
- оспаривание завещания
- определение дополнительного срока для принятия наследства
- отстранение от права наследования
- ответственности наследников по долгам наследодателя
- об изменении очередности получения права на наследование по закону
- о признании права собственности на наследственное имущество
- о признании права на обязательную долю в наследстве и уменьшения ее размера
- о толковании завещания
- о признании свидетельства о праве на наследство недействительным
- о расторжении наследственных договоров
- и всех других наследственных споров.
Для достижения позитивных результатов для клиентов мы глубоко изучаем обстоятельства каждого дела, профессионально собираем доказательства и тщательно готовимся к судебному процессу, ведём дела в судах всех инстанций по международным стандартам, а также представляем интересы клиентов в государственных органах, нотариальных конторах, частных и международных организациях.
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